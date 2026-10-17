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Sakarya'da sel felaketi: Evler sular altında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da sel felaketi: Evler sular altında

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak, Sakarya ve Kocaeli'de sel ve taşkınlara yol açtı. Sakarya'nın Denizköy Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle evler ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar ulaşım için kayıkları kullanmak zorunda kaldı. Kocaeli'de ise Kiraz Çayı'na kapılarak kaybolan Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı. Bölgede hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürerken, hafta sonu beklenen yeni sağanaklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, selin vurduğu bölgelerdeki son durumu aktardı.

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