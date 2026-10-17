Siirt'te tavuk dürüm sonrası zehirlenme şüphesi! Sayı 88'e yükseldi, 1 gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde, tavuk dürüm tükettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 88'e yükseldi. Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında 77 öğrencinin de bulunduğu 88 kişiden 55'i ayakta tedavi edilirken, 33 kişi hastanede tedavi altına alındı. Rahatsızlanan kişilerin bir kısmının okul kantininden ve bir işletmeden tavuk dürüm satın aldığı belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alındı.