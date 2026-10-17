ABD, İran'ı “Tüm Bombaların Anası” ile mi vuracak? Tahran'dan Trump'a sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı nükleer olmayan en güçlü konvansiyonel bombalardan GBU-43'ün kullanılabileceği yönündeki açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi tırmandırdı. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, “Analar, İran'a karşı böyle bir silah kullanacak birisini doğurmadı” sözleriyle Trump'a meydan okudu. Peki, 9,8 tonluk dev bomba İran'ın yer altı tesislerini hedef alabilir mi? İşte detaylar...