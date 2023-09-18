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Diyarbakır’da silahlı kavga! Kan gövdeyi götürdü: 3 ölü, 1 yaralı

DHA
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Giriş: 18.09.2023 20:04
Güncelleme:18.09.2023 20:09
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 202’nci sokakta husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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