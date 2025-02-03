Diyarbakır’da başıboş köpek dehşeti!

Diyarbakır’da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı anne ve çocuğunu kurtarmak isteyen vatandaş da dehşeti yaşadı. 3 kişinin yaralandığı olay anbean güvenlik kamerasına yansırken yaralılardan Askeri Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.