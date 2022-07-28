’Diyarbakır Ciğer Kebabı’ tescillendi!

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, 'Diyarbakır Ciğer Kebabı'nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini açıkladı. Elkaan, Kurban Bayramı tatili sürecinde ise kentte 80 ton ciğer ve tatlı satışının yapıldığını belirtti.