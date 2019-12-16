Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kazası kamerada

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücünün aracı, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı.

35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan 34 yaşındaki Ender T., önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı.

AÖF'YE GİRDİ

Hızını alamayan otomobil, daha sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişiden açıköğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açıköğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi.

Çilik ve Ekşi'nin tedavileri sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Aslı Orak için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu belirtildi.

Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Yaşanılan elim kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Aslı Orak'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Mesajında üzüntüsünü dile getiren Rektör Çomaklı şu ifadelere yer verdi:

"Açıköğretim sınavları yapılırken meydana gelen kaza neticesinde görevi başında hayatını kaybeden, Antalya ili Mevlâna Bürosu personeli Aslı Orak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan büro personelimiz İlknur Rukiye Çirik'e acil şifalar diliyorum."