13 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dijital İstanbul Projesi’nin ilk etabı tamamlandı
Dijital İstanbul Projesi’nin ilk etabı tamamlandı

Dijital İstanbul Projesi’nin ilk etabı tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2025 11:56
İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması "Dijital İstanbul" projesinin ilk etabı tamamlandı. Projeyle İstanbul’daki tarihi 597 camiye karekod panoları asıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hazırlanan içeriklerde eserlerin; tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dijital İstanbul Projesi’nin ilk etabı tamamlandı
Muğla’da kaçak maymun alarmı
Muğla'da kaçak maymun alarmı
Gökbey helikopteri A Haber’de!
Gökbey helikopteri A Haber’de!
Gaziantep’te Türkiye Kupası finali heyecanı
Gaziantep'te Türkiye Kupası finali heyecanı
Çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü
Çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü
Dijital İstanbul’un ilk etabı tamamlandı
Dijital İstanbul'un ilk etabı tamamlandı
Esnaftan örnek hareket!
Esnaftan örnek hareket!
Tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor
Tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor
İnşa çalışmaları rekor hızla sürüyor
İnşa çalışmaları rekor hızla sürüyor
Öğrenciler çevre temizliği yaptı
Öğrenciler çevre temizliği yaptı
Engelli gencin çıkardığı yangın söndürüldü
Engelli gencin çıkardığı yangın söndürüldü
Kaynak yaptı! Öldürmekle tehdit etti
Kaynak yaptı! Öldürmekle tehdit etti
14 yaşındaki arkadaşını kazayla öldürmüş
14 yaşındaki arkadaşını kazayla öldürmüş
Daha Fazla Video Göster