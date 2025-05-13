Dijital İstanbul Projesi’nin ilk etabı tamamlandı

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması "Dijital İstanbul" projesinin ilk etabı tamamlandı. Projeyle İstanbul’daki tarihi 597 camiye karekod panoları asıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hazırlanan içeriklerde eserlerin; tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor.

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