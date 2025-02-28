Devrilen çınarın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yapılan İshakpaşa caminin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi. Ağacın devrilme anı ve bir kadının ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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