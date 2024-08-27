27 Ağustos 2024, Salı
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Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü! Kazada tanker sürücüsü yaralandı
Şabanözü-Orta Karayolu'nda seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralanırken, tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.