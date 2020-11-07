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Devlet seferber oldu İzmir’de yaralar sarılıyor! Depremzedelere 3 öğün yemek ikram ediliyor

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Giriş: 07.11.2020 13:48
Güncelleme:07.11.2020 13:49
İzmir’de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 şiddetindeki deprem sonrası 114 canımız kaybettik. Depremin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumları seferber olmuş durumda. Bölgede depremzedelerin eksikleri gideriliyor. İzmir Bayraklı’da kurulan çadır kentte vatandaşlara tüm destekler sağlanıyor ve 3 öğün yemek ikramı yapılıyor. Kızılay ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarını anlık olarak gidermek için mücadele ediyor. Yemekleri çadırlara Kızılay ekipleri götürüyor ve koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Yapılanları A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu olan Kızılay Bornova Şube Müdürü Cemil Korkut anlattı. İşte tüm detaylar…
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