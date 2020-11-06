Türkiye'nin bir çok bölgesi deprem tehdidi altında. İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem bir kez daha gerçeği gözler önüne serdi. Peki ülkemizde deprem fay hatları hangi bölgelerden geçiyor? Hangi bölgeler daha riskli? Jeoloji yüksek mühendisi Dr. İsmail Kuşçu, konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. "İzmir'de deprem riski halen var" ifadelerini kullanan Kuşçu, olası Marmara depremi için ise tsunami uyarısında bulundu. İşte Türkiye'de deprem riski haritası...

Türkiye'nin bir çok bölgesi deprem tehdidi altında. İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem bir kez daha gerçeği gözler önüne serdi. Peki ülkemizde deprem fay hatları hangi bölgelerden geçiyor? Hangi bölgeler daha riskli? Jeoloji yüksek mühendisi Dr. İsmail Kuşçu, konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. "İzmir'de deprem riski halen var" ifadelerini kullanan Kuşçu, olası Marmara depremi için ise tsunami uyarısında bulundu. İşte Türkiye'de deprem riski haritası...

Türkiye, İzmir'de yaşanan afetle deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Ülkemiz örümcek ağı gibi diri faylarla çevrilmiş durumda.

"Türkiye'nin her yerinde 3 veya 4 büyüklüğünde deprem oluyor." ifadelerini kullanan Kuşçu, "Türkiye'de iki tane ana fay hattı bir tanesi Kuzey Anadolu fay hattı diğeri Doğu Anadolu Karlıova'dan başlayıp Ege Denizi'ne kadar uzanan. Diğeri Doğu Anadolu fayı. Batı Anadolu yakası var bu elimin parmakları gibi açılıyor. Bunların hepsinin kıyıları faylı" dedi.

İZMİR'DE HALEN DEPREM RİSKİ VAR

Yurdun önemli bölümünün deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten uzmanlar İzmir ve çevresinde daha büyük bir depremin olabileceğini söylüyor. Kuşçu, "Esas beklenen İzmir depremi bu deprem değil. Bu Sığarcık Körfezi'nde olmuş yaklaşık 70 km uzaklıkta olan bir depremin bu zayıf zeminli alana etkisi. Esas İzmir'de olacak deprem... Kimse hoşlanmayacak bu söyleyeceklerimden ama İzmir kalmayacak ortada.

Uzmanlar olası bir depremi en az hasarla atlatılması için kentsel dönüşüm ve vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.