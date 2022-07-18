Dernek lokali kana bulandı! Kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü: Tahliye ve beraatimi istiyorum

Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen şahsı kalbinden ve sırtından bıçaklayarak katleden zanlı, devam eden mahkemede tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme kurulu, zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istenilen raporun beklenilmesine hüküm verdi.

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