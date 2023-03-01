Depremzedelere ev sahibi-emlakçı eziyeti! Fahiş kira, ağır şartlar, yıllık sözleşme, kefil…

Evsiz kalan yüz binlerce depremzede, başka illere göç etti. Yeni bir hayat umuduyla ev kiralamak isteyenler bu kez de ev sahibi, emlakçı eziyetiyle karşılaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş emlakçıları aradı, depremzede olduğunu söyledi. Bakın neler yaşadı...

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