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Depremzedelere ev sahibi-emlakçı eziyeti! Fahiş kira, ağır şartlar, yıllık sözleşme, kefil…

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 10:51
Evsiz kalan yüz binlerce depremzede, başka illere göç etti. Yeni bir hayat umuduyla ev kiralamak isteyenler bu kez de ev sahibi, emlakçı eziyetiyle karşılaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş emlakçıları aradı, depremzede olduğunu söyledi. Bakın neler yaşadı...
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