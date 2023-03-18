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Depremzedeler yeni konutlarına 1 yılda kavuştu | TOKİ, toplamda 1 milyon 180 bin konut inşa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 19:40
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,8'lik depremin yaraları kısa sürede sarıldı. Depremzedeler TOKİ eliyle yapılan konutlarına 1 yılda kavuştu. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte ayrıntılar.
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