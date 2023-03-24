Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

Deprem bölgesi 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır. Hatay Antakya’da kurulan "Minikago Çadırları"nda iftar için hummalı bir çalışma vardı. Burada oruç tutan gençler iftarlarını açtı. Bölgede gösterilen faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber Muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'ten bilgileri aldı.