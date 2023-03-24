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Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

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Giriş: 24.03.2023 01:07
Güncelleme:24.03.2023 01:24
Deprem bölgesi 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır. Hatay Antakya’da kurulan "Minikago Çadırları"nda iftar için hummalı bir çalışma vardı. Burada oruç tutan gençler iftarlarını açtı. Bölgede gösterilen faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber Muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'ten bilgileri aldı.
Depremzedeler için MinikaGO’dan iftar
Depremzedeler için MinikaGO'dan iftar
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