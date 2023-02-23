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Depremzede öğrencileri Konya'ya taşıyan otobüs Adana'da kaza yaptı: 2 ölü! 6 yaralı

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Giriş: 23.02.2023 17:57
Güncelleme:23.02.2023 17:59
Hatay’da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya taşıyan otobüs, Adana’daki otoyolda kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi vefat etti, 6 kişi ded yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Merve Genç ile Hanife Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
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