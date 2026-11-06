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Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! Köy köy gezip 8 kişiyi katleden cani Eskişehir'de yakalandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! Köy köy gezip 8 kişiyi katleden cani Eskişehir'de yakalandı

Afyonkarahisar'da köy köy dolaşarak pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, jandarmanın nefes kesen takibi sonucu Eskişehir'de yakalandı. Aralarında okul çıkışındaki 2 öğretmenin de bulunduğu kurbanlarını 3 ayrı noktada hedef alan zanlının 16 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirdiği katliamın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetlerin nedeni araştırılıyor.

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