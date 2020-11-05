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Depremzede A Haber'e konuştu: Annem kucağımda can verdi

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Giriş: 05.11.2020 14:40
Güncelleme:05.11.2020 14:43
A Haber ekibi, enkaz altından çıkarılan bir depremzedeyle hastanede konuştu. Eşini ve annesini kaybeden Ayşegül Kırabalı o günü ve yaşadıklarını anlattı. Her bir cümlesi o anları hissettirdi.

İzmir depreminde eşini ve annesini kaybeden Ayşegül Kırabalı o günü ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Her bir cümlesi o anları hissettirdi.

Mutfaktaki masa onu ve oğlunu hayatta tuttu. İzmir'deki 6,6'lık deprem sonrası Rıza Bey apartmanı yıkılmıştı. Kırabalı ailesi de enkaz altında kalanlardandı.

"ANNEM KUCAĞIMDA CAN VERDİ"

Depremden 55 yaşındaki Ayşegül ve 18 yaşındaki oğlu Alp Kırabalı sağ kurtuldu. Ama eşi ve annesi hayatını kaybetti. Kırabalı, "Çok çok zor... Duvar bir anda aramıza geldi, annem kucağımda can verdi." dedi.

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım SON DAKİKA: ÇIKARILDIĞI ENKAZI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEYEN GÜNAY ÖZIŞIK ANNESİNE DE MESAJ ATMIŞ: ANNE BEN ENKAZDA KALDIM

Annem kucağımda can verdi
"Annem kucağımda can verdi"
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Anne ben enkazda kaldım
"Anne ben enkazda kaldım"
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