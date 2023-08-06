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Depremden kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 11:06
6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili vuran deprem felaketi pek çok kişiyi ailesinden evinden kopardı. A Haber ekibi asrın felaketinden etkilenen o ailelerin, hikayelerini dinledi.
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