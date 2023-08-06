Depremden kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili vuran deprem felaketi pek çok kişiyi ailesinden evinden kopardı. A Haber ekibi asrın felaketinden etkilenen o ailelerin, hikayelerini dinledi.

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