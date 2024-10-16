16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı! O anlar kamerada

Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 23:47
Malatya'nın, Kale ilçesinde 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9. büyüklüğündeki depremde Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ataşehir’de iki grup arasında silahlı çatışma!
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster