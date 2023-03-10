Deprem fırtınası sürüyor! Adıyaman… Gaziantep… Kayseri… | SON DEPREMLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Gaziantep ve Adıyaman 4,5 ve 4,1'lik depremle sarsıldı. Samsun ve Kayseri'den de deprem haberi geldi.

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