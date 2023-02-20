Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

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