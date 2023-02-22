Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyer ürperten ses… Binaların çatlaması ve çökmesi kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha öncede farklı noktalardan kaydedilen depremin yeni görüntülerinde de korku dolu anlar ile binaların çökmesi yer aldı.

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