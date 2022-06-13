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Denizli’de kayıp gençlerin telefonları kırılmış ve kan izleri bulundu

DHA
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Giriş: 13.06.2022 09:56
Güncelleme:13.06.2022 09:58
Denizli Serinhisar’da 9 Haziran akşamından bu yana haber alınamayan 2 gencin en son görüldüğü ormanlık alanda yapılan arama sonuçlarında kırılmış halde 2 cep telefonu ile kan izleri tespit edildi. 2 gencin son defa konuştuğu şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.
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