Denizin içindeki şişede bulundu: Ünlü profesör şaşkına döndü

Gerçekleştirdiği sualtı dalışları ve değerlendirmeleriyle tanınan ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış esnasında denize poşetlenip atılmış bir şişenin içinden buldukları şoke etti. Şişenin içinden çıkan ve üzerinde saate benzeyen sembol ve yazıların olduğu kağıt parçasını görünce hayrete düştü. O anları kayda alıp sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gökoğlu, "Bu büyü mü, bilen varsa yazsın" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle beraber, Yavuzözcan Parkı'ndaki Kadın yarığı açığında dalış yaptı.

KAPAĞINI AÇTIĞINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gökoğlu, dalış sırasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu neye uğradığını şaşırdı.

SAATE BENZER BİR SEMBOL

Üzerinde saate benzer bir sembol ve yazıların bulunan kağıdı kayda alan Gökoğlu, o anları sualtı kamerasıyla kayda aldı.



"MEMLEKETTE AT YOK AMA NAL DA GÖRÜYORUZ"

Görüntüleri 'Bunu bilen var mı?' diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, falez altlarında dalışlar gerçekleştirdikleri sırada çok ilginç şeylerle karşılaştıklarını söyledi. "Aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz" diyen Gökoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bazen atılmış bir silah, mermi, muskalar, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz sualtında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitlerdir. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz."



"HANGİ DİLDE YAZILMIŞTIR BÜYÜ MÜ?"

Gökoğlu, çıkan ilginç sembollü kağıt hakkında da, "Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir. Hangi dilde yazılmıştır. Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın" dedi.