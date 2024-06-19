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Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk kurtarılamadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 18:37
Bursa'da ailesiyle beraber denize girdikten bir süre sonra kaybolan ve boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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