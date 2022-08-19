Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı! Otobüs sürücüsü deli bal yiyip direksiyona geçti

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda ’Deli Bal’ yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de deli bal yiyerek kendini kaybeden ayı Türkiye ve dünya gündeminde gündem olmuştu.