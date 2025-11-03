03 Kasım 2025, Pazartesi

Dehşetin sır perdesi! Cesedi yok ederken ormanı da mı yaktılar?
Dehşetin sır perdesi! Cesedi yok ederken ormanı da mı yaktılar?

Dehşetin sır perdesi! Cesedi yok ederken ormanı da mı yaktılar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 12:45
Çanakkale'de ağustos ayında yanan ormanda akıllı saat ve telefon bulunmuştu. Yanmış halde bulunan saat ve telefonun mısırlı üniversite öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Bölgede bulunan kemik parçalarının ise aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
