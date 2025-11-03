Dehşetin sır perdesi! Cesedi yok ederken ormanı da mı yaktılar?

Çanakkale'de ağustos ayında yanan ormanda akıllı saat ve telefon bulunmuştu. Yanmış halde bulunan saat ve telefonun mısırlı üniversite öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Bölgede bulunan kemik parçalarının ise aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

