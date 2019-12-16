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16.12.2019

Define avcıları turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından kumsallara akın edenler, dedektörlerle turistlerin yazın düşürdüğü ziynet eşyalarını arıyor.

Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor.

Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

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