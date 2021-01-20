20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Damacanalardaki büyük tehlike

Damacanalardaki büyük tehlike

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2021 11:49
Güncelleme:20.01.2021 12:19
Ev ve iş yerlerinde genelde damacana suları kullanıyoruz. Ancak bazı firmaların geliri arttırmak için damacana kalitesini düşürmesi tehlikeleri de beraberinde getirdi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Ev ve iş yerlerinde genelde damacana suları kullanıyoruz. Ancak bazı firmaların geliri arttırmak için damacana kalitesini düşürmesi tehlikeleri de beraberinde getirdi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Vatandaşların su alırken aradığı ilk kriter firmanın güvenilirliği. Tabi markalara aldanmamak gerekiyor. Üretici ve tüketici arasındaki son halka su bayiileri. Onlar bu sorunları firma yetkililerine ilettiler ama herhangi bir sonuç alamadılar.

Uzmanlar su alırken damacanın altındaki üretim tarihinin kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Sahtekarlar yoğurda da el attı! Parafin ve jelatin oyunu! Doğal yoğurt nasıl anlaşılır? SAHTEKARLAR YOĞURDA DA EL ATTI! PARAFİN VE JELATİN OYUNU! DOĞAL YOĞURT NASIL ANLAŞILIR?
Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır? PASLI DEMİR YER MİSİNİZ? ZEYTİNDE AKILALMAZ HİLELER! DOĞAL ZEYTİN NASIL ANLAŞILIR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Büyük tehlike
Büyük tehlike
Şevki'yi A Haber buldu
Şevki'yi A Haber buldu
Film sahnesi değil! Ok gibi saplandı
Film sahnesi değil! Ok gibi saplandı
Acı haberi aldı kalbine sıktı! O anlar kamerada
Acı haberi aldı kalbine sıktı! O anlar kamerada
Buraya park ettiğine bin pişman!
Buraya park ettiğine bin pişman!
Zayıflamak isterken mağdur oldu!
Zayıflamak isterken mağdur oldu!
Akılalmaz olay! Yolda yürürken gözüne düştü!
Akılalmaz olay! Yolda yürürken gözüne düştü!
Kabe'deki güvercinden ilginç hareket
Kabe'deki güvercinden ilginç hareket
Yoğurtta hileye dikkat!
Yoğurtta hileye dikkat!
Katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti
Küçük Öykü'nün büyük başarısı! Dünya birincisi oldu
Küçük Öykü'nün büyük başarısı! Dünya birincisi oldu
Arkadaşına güldü aynı yerde kendisi de düştü
Arkadaşına güldü aynı yerde kendisi de düştü
Daha Fazla Video Göster