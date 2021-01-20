Damacanalardaki büyük tehlike

Ev ve iş yerlerinde genelde damacana suları kullanıyoruz. Ancak bazı firmaların geliri arttırmak için damacana kalitesini düşürmesi tehlikeleri de beraberinde getirdi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Ev ve iş yerlerinde genelde damacana suları kullanıyoruz. Ancak bazı firmaların geliri arttırmak için damacana kalitesini düşürmesi tehlikeleri de beraberinde getirdi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Vatandaşların su alırken aradığı ilk kriter firmanın güvenilirliği. Tabi markalara aldanmamak gerekiyor. Üretici ve tüketici arasındaki son halka su bayiileri. Onlar bu sorunları firma yetkililerine ilettiler ama herhangi bir sonuç alamadılar.

Uzmanlar su alırken damacanın altındaki üretim tarihinin kontrol edilmesi uyarısında bulundu.