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Dalgalarla tehlikeli dans! Görenler yaptıklarına inanamadı

İHA
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Giriş: 13.01.2021 17:27
Güncelleme:13.01.2021 17:34
Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Dalgalarla tehlikeli dans! Görenler yaptıklarına inanamadı DALGALARLA TEHLİKELİ DANS! GÖRENLER YAPTIKLARINA İNANAMADI
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Dalgalarla tehlikeli dans!
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