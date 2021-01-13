Dalgalarla tehlikeli dans! Görenler yaptıklarına inanamadı

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.