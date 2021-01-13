13 Ocak 2021, Çarşamba
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Dalgalarla tehlikeli dans! Görenler yaptıklarına inanamadı

'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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​Dalgalarla tehlikeli dans

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve fırtına bugün öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti.

​Dalgalarla tehlikeli dans

Güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline inerek dalgalara aldırış etmeden kıyafetleriyle denize girdi.

​Dalgalarla tehlikeli dans

Vatandaşlar, yağmur ve fırtınadan sonra oluşan güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

​Dalgalarla tehlikeli dans

Oluşan dev dalgalardan kaçarak eğlenen vatandaşlar, kıyafetlerinin ıslanmasına aldırış etmedi.

​Dalgalarla tehlikeli dans

Vatandaşların dalgalardan kaçışları renkli görüntülere sebep oldu.

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