Dalgalarla tehlikeli dans! Görenler yaptıklarına inanamadı
Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı.
YAŞAM İHA
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Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve fırtına bugün öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti.
Güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline inerek dalgalara aldırış etmeden kıyafetleriyle denize girdi.
Vatandaşlar, yağmur ve fırtınadan sonra oluşan güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.
Oluşan dev dalgalardan kaçarak eğlenen vatandaşlar, kıyafetlerinin ıslanmasına aldırış etmedi.
Vatandaşların dalgalardan kaçışları renkli görüntülere sebep oldu.