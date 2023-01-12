12 Ocak 2023, Perşembe
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Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise! İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: Erdoğan'ın iradesi olmasaydı yapamazdık
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olma özelliği taşıyan ve temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılmasına çok kısa bir süre kaldı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, “2008'de çıkan vakıflar yasasıyla azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık." dedi.