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30.03.2020

Coronavirüs tehdidine rağmen Büyükçekmece'de vatandaşlar barikatları kaldırıp yürüyüş yaptı

Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadelesi sıkı tedbirlerle devam ederken Büyükçekmece sahilinden gelen görüntüler “Pes” artık dedirtti. "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.

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