Kamuda esnek çalışma dönemi mi geliyor? Memurların çalışma saatlerinde yeni model

Kamuda esnek çalışma modeli yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program kapsamında verdiği mesajlarla gündeme gelen modelde, memurlar için "çekirdek zaman" ve "esnek zaman" uygulaması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında yeni sistemin nasıl uygulanacağını, günlük 8 saatlik çalışma süresinin nasıl düzenleneceğini ve gençlere yönelik istihdam boyutunu anlattı.