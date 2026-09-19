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ANALİZ| 47 yıllık terör defteri kapanıyor mu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ANALİZ| 47 yıllık terör defteri kapanıyor mu?

Türkiye'nin yaklaşık 47 yıllık terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinin ardından TBMM'de hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 10 Ağustos 2026'da kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, güvenlik kurumlarının PKK/KCK'nın fiili varlığını sona erdirdiğini ve silahların teslim edildiğini tespit etmesi ile Milli Güvenlik Kurulu teyidinin ardından uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusundaki sürecin ayrıntılarını gelişmeler belirleyecek.

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