30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu! Akrabalarına kurşun yağdırdı

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu! Akrabalarına kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 09:16
Kayseri'de çocukların kavgasına aileler de katıldı. Bİr kişi kava ettiği akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda anne ve bir oğlu öldü, bir oğlu ise yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akrabalarına kurşun yağdırdı
Akrabalarına kurşun yağdırdı
Erzurum’da dehşet veren kaza!
Erzurum'da dehşet veren kaza!
Ömrünü sahnelere adamış bir usta...
Ömrünü sahnelere adamış bir usta...
İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Kanyonda helikopterli kurtarma operasyonu!
Kanyonda helikopterli kurtarma operasyonu!
Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı!
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Çorum’da dehşet veren kaza can aldı!
Çorum'da dehşet veren kaza can aldı!
Bipolar hastası kadın çarşafla kendini astı!
Bipolar hastası kadın çarşafla kendini astı!
Amasya’da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı!
Amasya’da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı!
Hatay’da apartmanın deposu alevlere teslim oldu!
Hatay'da apartmanın deposu alevlere teslim oldu!
Kapatılan caddede sürücüler ters yöne girdi!
Kapatılan caddede sürücüler ters yöne girdi!
Daha Fazla Video Göster