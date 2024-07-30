Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu! Akrabalarına kurşun yağdırdı

Kayseri'de çocukların kavgasına aileler de katıldı. Bİr kişi kava ettiği akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda anne ve bir oğlu öldü, bir oğlu ise yaralandı.

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