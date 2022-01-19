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Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 10:01
Kış aylarının gelmesiyle çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerde artış yaşandı. Hal böyle olunca ailelerin aklına önce 'koronavirüs' geliyor. Peki çocuklarda koronavirüs ile grip nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.
Kovid mi yoksa grip mi? KOVİD Mİ YOKSA GRİP Mİ?
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Kovid mi yoksa grip mi?
Kovid mi yoksa grip mi?
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