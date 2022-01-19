Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Kış aylarının gelmesiyle çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerde artış yaşandı. Hal böyle olunca ailelerin aklına önce 'koronavirüs' geliyor. Peki çocuklarda koronavirüs ile grip nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

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