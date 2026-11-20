Türk savunma sanayiinden yeni başarı! MKE'nin mayın temizleme sistemi ALPAY-D sahada gücünü kanıtladı

Türk savunma sanayii, mayın tehdidine karşı geliştirilen yeni bir yerli sistemle önemli bir başarıya daha imza attı. Makine ve Kimya Endüstrisi mühendisleri tarafından geliştirilen insansız mayın temizleme sistemi ALPAY-D, saha testlerini başarıyla tamamladı. Mayın tehdidine havadan çözüm sunmak amacıyla geliştirilen ALPAY-D, Türk savunma sanayiinin yerli ve millî teknolojileri arasındaki yerini aldı.