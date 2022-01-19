Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

"BELİRTİ OLMADAN DA GÖRÜLEBİLİYOR"

- Mevsimsel hastalıklarda Kovid, influenza soğuk algınlığını sırayla aklımıza getirmemiz lazım en son ne yaptığını bulaş var mı? Temas süreleri de önemli ama yuva çocuklarında belirti olmadan da görülebiliyor bu Kovid.