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Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Kış aylarının gelmesiyle çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerde artış yaşandı. Hal böyle olunca ailelerin aklına önce 'koronavirüs' geliyor. Peki çocuklarda koronavirüs ile grip nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

Mevsimsel hastalıklara influenza ve kovid salgını da eklendi. aileler hastalıkları ayırt etmekte zorlanıyor. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

"KOVİD DAHA GENİŞ"

Öngün, "Çocuklarda biliyorsunuz Kovid asemptomatik geçebiliyor. Şikayetsiz geçebiliyor. Grip biraz daha mevsimsel farklı bir hastalık ateş birden ani başlıyor. Halsizleşiyor bunlar oluyor Kovid daha geniş ishal olabiliyor öksürük olmadan da olabiliyor. Sadece ateş olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Ebeveynler çocukların grip mi yoksa koronavirüse mi yakalandığını testle öğrenebiliyor.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Öngün, "Biz hastanede testle bunu anlayabiliyoruz. İnfluenza testi zaten 1 saatte çıkıyor. Tedavileri de birbirinden farklı." dedi.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Çocuğunuzun hastalığını belirlemek için günlük aktivitelerini takip etmek de önemli.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

"BELİRTİ OLMADAN DA GÖRÜLEBİLİYOR"

- Mevsimsel hastalıklarda Kovid, influenza soğuk algınlığını sırayla aklımıza getirmemiz lazım en son ne yaptığını bulaş var mı? Temas süreleri de önemli ama yuva çocuklarında belirti olmadan da görülebiliyor bu Kovid.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

Çocuk sağlığı uzmanı arzu öngün tüm hastalıklar için takviye vitamin önerisinde bulundu.

Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar

- Tüm hastalıklar için D vitamini çinko ve bağırsak sağlığı için probiyotikleri ekliyoruz. Bu hem influenzadan hem kovid'den korunmak için artık bunlar şart günümüzde.

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