Çocuğunuz Kovid mi yoksa grip mi? Belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Ebeveynlere kritik uyarılar
Kış aylarının gelmesiyle çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerde artış yaşandı. Hal böyle olunca ailelerin aklına önce 'koronavirüs' geliyor. Peki çocuklarda koronavirüs ile grip nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.
Mevsimsel hastalıklara influenza ve kovid salgını da eklendi. aileler hastalıkları ayırt etmekte zorlanıyor. Çocuk sağlığı uzmanı Arzu Öngün, anne ve babalara konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
"KOVİD DAHA GENİŞ"
Öngün, "Çocuklarda biliyorsunuz Kovid asemptomatik geçebiliyor. Şikayetsiz geçebiliyor. Grip biraz daha mevsimsel farklı bir hastalık ateş birden ani başlıyor. Halsizleşiyor bunlar oluyor Kovid daha geniş ishal olabiliyor öksürük olmadan da olabiliyor. Sadece ateş olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Ebeveynler çocukların grip mi yoksa koronavirüse mi yakalandığını testle öğrenebiliyor.
Öngün, "Biz hastanede testle bunu anlayabiliyoruz. İnfluenza testi zaten 1 saatte çıkıyor. Tedavileri de birbirinden farklı." dedi.
Çocuğunuzun hastalığını belirlemek için günlük aktivitelerini takip etmek de önemli.
"BELİRTİ OLMADAN DA GÖRÜLEBİLİYOR"
- Mevsimsel hastalıklarda Kovid, influenza soğuk algınlığını sırayla aklımıza getirmemiz lazım en son ne yaptığını bulaş var mı? Temas süreleri de önemli ama yuva çocuklarında belirti olmadan da görülebiliyor bu Kovid.
Çocuk sağlığı uzmanı arzu öngün tüm hastalıklar için takviye vitamin önerisinde bulundu.
- Tüm hastalıklar için D vitamini çinko ve bağırsak sağlığı için probiyotikleri ekliyoruz. Bu hem influenzadan hem kovid'den korunmak için artık bunlar şart günümüzde.
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