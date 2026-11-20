20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze dramı: Çocuklarla birlikte insanlık da ölüyor!

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyada çocukların geleceği konuşulurken, Gazze'de çocukların en temel hakkı olan "yaşam hakkı" ellerinden alınıyor. İsrail'in Ortadoğu'nun kalbine sapladığı hançer kan akıtmaya devam ederken, en ağır bedeli yine çocuklar ödüyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, "Gazze'de Çocuk Olmak" gerçeğini ele alırken; gözyaşlarının renginin aynı olduğu Ukrayna ve Gazze arasındaki Batı çifte standardı bir kez daha gözler önüne serildi.