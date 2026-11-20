Kredi kartı asgari ödeme oranları yeniden belirlendi! Yüzde 20, 30 ve 40 uygulaması nasıl olacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemeye göre kart limitine bağlı olarak yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 oranları uygulanacak. Peki, hangi kredi kartı için ne kadar asgari ödeme yapılacak? Düzenleme kart kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Merak edilen konuları ekonomist Tonguç Erbaş değerlendirdi.