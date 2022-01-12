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Çocuğun yaşam savaşı! Sokak köpeklerinden kurtulmak için bakın ne yaptı

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Giriş: 12.01.2022 15:30
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sokak köpeği sürüsünün saldırısına uğrayan bir küçük çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlara tanık olan bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk dört sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, elektrik direğine tırmanarak canını kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.
Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

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