12 Ocak 2022, Çarşamba
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Çocuğun yaşam savaşı! Sokak köpeklerinden kurtulmak için bakın ne yaptı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sokak köpeği sürüsünün saldırısına uğrayan bir küçük çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlara tanık olan bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk dört sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, elektrik direğine tırmanarak canını kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.
Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.