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Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 11:25
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son durumu aktardı.
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Çırağan Sarayı’nda yangın
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