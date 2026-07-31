Çine'deki yangının izleri havadan görüntülendi

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi 20'nci saatinde de sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Mutaflar Mahallesi'ne kadar yayılan alevler nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, hayvanlar güvenli bölgelere taşındı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle müdahale edilirken, dronla kaydedilen görüntüler yemyeşil ormanların yerini küle dönen siyah örtünün aldığını gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.