Siirt'te nadir görülen Mısır meyve yarasası görüntülendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bölgede nadir görülen Mısır meyve yarasası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaklaşık 25 santimetre kanat açıklığına sahip olduğu belirtilen ve normalde gece aktif olan yarasanın gündüz saatlerinde ortaya çıkması çevrede şaşkınlık oluşturdu. İlk kez bu büyüklükte bir yarasa gördüklerini ifade eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Uzmanlar ise bölgede çok sık rastlanmayan türün doğal yaşamın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek yabani hayvanların rahatsız edilmemesi ve yaşam alanlarına bırakılması gerektiğini vurguladı.