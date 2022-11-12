Çileden çıkaran karar! Genç kız yaşam savaşı veriyor ehliyetsiz sürücü serbest

İstanbul’de metrobüsten indikten sonra evine döndüğü esnada hızla gelen bir otomobilin AVM önünde çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürerek serbest bırakılmasına tepki gösterirken, acılı anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin diyor. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum" dedi.