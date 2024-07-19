19 Temmuz 2024, Cuma
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CHP'nin hayvan istismarcısı vekili Barış Karadeniz'in sahteliği! Elinde sopayla köpek avındayken görüntülendi
Köpek saldırısında oğlu ağır yaralanan Halil Yılmaz’ı “Sen kimsin?” diyerek komisyondan kovan sözde hayvan dostu CHP’li vekil Barış Karadeniz’in avcı olduğu ortaya çıktı. Skandalı bununla bitmeyen CHP'li vekilin saldırıda bulunan köpeklere karşı eline sopa alarak, hayvanlara karşı harekete geçtiği görüldü.