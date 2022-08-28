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CHP'nin fonladığı Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 11:08
Güncelleme:28.08.2022 11:27
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar' diye suçladığı medya kurumlarından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer Tarabya’da Boğaz’a nazır villasındaki kaçak inşaat mühürlendi.
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