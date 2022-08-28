28 Ağustos 2022, Pazar
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CHP'nin fonladığı Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar' diye suçladığı medya kurumlarından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer Tarabya’da Boğaz’a nazır villasındaki kaçak inşaat mühürlendi.